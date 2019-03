Nur mehr eine Minichance auf den Champions-League-Fixplatz

Salzburg muss nun das Rückspiel am kommenden Donnerstag gegen den italienischen Tabellenzweiten gewinnen und Ajax beide Viertelfinal-Partien in der "Königsklasse" im April gegen einen Gegner, der noch zugelost wird, verlieren, damit Österreich die laufende Saison so wie die vergangene Spielzeit noch auf Rang elf abschließt. Diese Platzierung bedeutet einen Fixplatz in der Eliteliga, sofern sich der Champions-League-Sieger über die nationale Meisterschaft für die kommende Auflage des wichtigsten Europacup-Bewerbs qualifiziert.

Und genau an dieser Bestimmung könnte auch noch scheitern, dass Österreichs Meister in der kommenden Saison erstmals fix in der Gruppenphase der Champions League dabei sein wird. Denn mit Ajax ist schon einmal eine Mannschaft in das Viertelfinale aufgestiegen, die sich nur als Titelverteidiger für die nächste Champions-League-Gruppenphase fix qualifizieren kann, weil dem niederländischen Meister kommende Saison kein Fixplatz zusteht.