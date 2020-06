Nur ein Punkt für Ingolstadt

Der FC Ingolstadt hat im Kampf um den Aufstieg in die deutsche Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl musste sich am Montagabend in der zweiten Liga im Lokalduell mit 1860 München mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben.

Der Tabellenführer liegt elf Runden vor Schluss nur noch vier Punkte vor den ersten Verfolgern Darmstadt und Kaiserslautern.

Ingolstadt ist mittlerweile drei Spiele sieglos. Der Ex-Lustenauer Danilo Soares brachte die Gastgeber zwar in Führung (41.), Jannik Bandowski gelang aber noch der späte Ausgleich (83.).

Ramazan Özcan stand bei den Ingolstädtern im Tor, Lukas Hinterseer wurde in der 72. Minute vor den Augen von Teamchef Marcel Koller eingewechselt. 1860 liegt als 15. weiterhin nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz. ÖFB-Teamstürmer Rubin Okotie wurde bei den „Löwen“ nach einem Schlag ans Knie zur Pause ausgetauscht.