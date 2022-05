Nun ist es fix: Schobesberger verlässt Rapid

Kult-Status erreichte Philipp Schobesberger am 5. November 2015. Damals sorgte er mit einem Doppelpack beim UEFA Europa League-Spiel bei Viktoria Pilsen nicht nur für den vorzeitigen Aufstieg in die K.O.-Phase, sondern ging sein „Stolpertor“ in der Rapid-Viertelstunde via TV und soziale Medien sprichwörtlich um die Welt.

„Acht Jahre sind in einer Fußballerlaufbahn eine sehr lange Zeit. Ich bin dankbar, dass ich diese bei Rapid erleben durfte. Es waren grundsätzlich schöne Jahre, auch wenn die Phasen rund um die Verletzungen hart waren. Jetzt ist es für mich an der Zeit, etwas Abstand zu gewinnen, diese Jahre zu verarbeiten und eine neue Herausforderung zu suchen", wird Schobesberger zitiert.