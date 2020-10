Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht in der Weltrangliste weiter nur auf Rang 14. Damit erhöht sich für das Team von Bundestrainer Joachim Löw die Gefahr, bei der Auslosung zur Qualifikation für die WM 2022 in Katar nicht in den Topf der besten Teams zu kommen.

Für die Einteilung der Lostöpfe wird die November-Rangliste des Weltverbandes FIFA zur Grundlage genommen. Der viermalige Weltmeister Deutschland kann bei den Länderspielen im kommenden Monat seine Position noch verbessern, um wieder zurück in die Top Ten zu gelangen.

Ansonsten droht eine schwere Gruppe auf dem Weg zur nächsten WM. In Lostopf zwei bekäme es das Löw-Team in der europäischen Ausscheidungsrunde für Katar in jedem Fall mit einem schweren Gegner zu tun. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2022, der Zweite muss in eine Playoff-Runde mit zwei direkten K.o.-Spielen.

Die Oktober-Rangliste wird weiter von Belgien vor Frankreich, Brasilien, England und Portugal angeführt. Deutschlands Nations-League-Gruppengegner Spanien rückte auf Rang sechs vor. Den größten Sprung machte Malta: Dank der jüngsten Siege gegen Gibraltar und Lettland sowie des Unentschiedens gegen Andorra rückte der Inselstaat im Mittelmeer um sechs Plätze auf Rang 180 vor. Insgesamt sind 210 Verbände gelistet.