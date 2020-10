Champions League: Wo Abstand halten völlig egal war

So war es auch im französischen Rennes beim Spiel gegen den FK Krasnodar (1:1). Knapp 5.000 Fans durften in die Arena in der Hauptstadt der Bretagne. Von Abstand halten wollten auch die Fans der französischen Gastgeber nichts wissen. Überhaupt in der 56. Minute, als die Franzosen in Führung gingen. Einige Fans stürmten zur Bande Richtung Rasen und standen schreiend direkt am Spielfeldrand.

Und das, obwohl auch Frankreich natürlich ein Risikoland ist und die Infektions-Zahlen ständig steigen. Wie viele Fans nächste Woche am 2. Spieltag der Champions League in die Stadien dürfen, wird man sehen ...