Nummer 1 im ÖFB-Team: "Die Position ist jetzt wieder offen"

Was alle drei miteinander verbindet: Sie haben noch nie für Österreich ein A-Länderspiel bestritten, würden am Freitag (20.45) in Salzburg ihr Debüt geben. Wer glaubt, dass im Teamcamp in Saalfelden nun der ultimative Konkurrenzkampf im Training entbrannt ist, der irrt gewaltig, wie Pervan festhält: "Ich spüre überhaupt keinen Konkurrenzkampf. Wir drei gehen sehr respektvoll miteinander um."

Der Wolfsburg-Legionär spricht auch nicht von einer einmaligen Chance. "Es ist vielmehr eine besondere Situation, wo man sich mehr Hoffnung als sonst macht, zu spielen."