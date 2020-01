Norwich-Spieler stießen auf den verstorbenen Fan an

Der pensionierte Geschichtslehrer verstarb am 28. Dezember im Alter von 83 Jahren. In seinem letzten Willen berücksichtigte er auch seinen Herzensklub. "Er erzählte mir immer, dass er 100 Pfund den Spielern von Norwich hinterlassen will. Er wollte ihnen somit danken, dass sie ihn unterhalten haben - sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten", verriet Sarah Greaves der lokalen Zeitung Eastern Daily Press.

Die Geschichte über Barrie Greaves sprach sich mittlerweile bis zu den im Testament "Begünstigten". Norwich City FC postete auf Twitter ein Foto vom Mannschaftsessen, bei dem die Spieler das Glas heben. Darüber ist ein mit gelbem Herz versehenes "Zum Wohl, Barrie!" zu lesen.