Fußball-Fan hinterließ seinem Team 100 Pfund - für eine Runde

Barrie Greaves war ein Fußball-Fan, wie er im Buche steht. Der Engländer unterstützte quasi sein Leben lang den heutigen Premier-League-Klub Norwich City. Seine starke Bindung zum Verein spricht sich nun, wenige Tage nach seinem Ableben, herum. Und das, sozialen Netzwerken sei Dank, in der ganzen Welt.

Greaves verstarb am 28. Dezember im Alter von 83 Jahren. In seinem letzten Willen wird auch der Herzensklub berücksichtigt. "Er erzählte mir immer, dass er 100 Pfund den Spielern von Norwich hinterlassen will. Er wollte ihnen somit danken, dass sie ihn unterhalten haben - sowohl in guten als auch in schlechten Zeiten", verriet seine Tochter Sarah Greaves der lokalen Zeitung Eastern Daily Press. Mit dem Geld solle sich die Mannschaft eine Runde in einem Pub gönnen.

"Ich muss immer schmunzeln, wenn ich daran denke. Er wollte mit einer lustigen Geste abtreten. Er mochte es, mich mit dem Fußball zu ärgern und ich tat es mit ihm ebenso", wird Sarah Greaves weiter zitiert.