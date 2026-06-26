Norwegen gegen Frankreich live: So steht es beim WM-Spiel

Den Einzug in die K.o.-Runde der Fußball-WM 2026 hat Norwegen schon sicher. Um noch Gruppenerster zu werden, müssen sie die Franzosen (21 Uhr/ live ServusTV) besiegen. Vor allem auf Stürmerstar Erling Haaland ruhen wieder mal die Hoffnungen - in seinen ersten beiden WM-Spielen hat der frühere Dortmunder immerhin vier Tore erzielt.

Der Tod der Mutter von Trainer Didier Deschamps hat die Vorbereitung von Frankreich auf das Spiel überschattet. Der langjährige Assistent Guy Stéphan wird ihn an der Seitenlinie ersetzen. Für den Titelkandidaten geht es nicht nur um den Gruppensieg, Superstürmer Kylian Mbappé will mit seinen nächsten Treffern an WM-Rekordtorschütze Lionel Messi dranbleiben.