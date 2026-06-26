Haaland gegen Mbappe im Duell: Die Stars leuchten am hellsten
In kaum einem Sportland ist die Faszination von Stars so groß wie in den USA. Bei täglichen Talkshows wird nicht nur über die aktuellsten Ergebnisse auf Rasen, Parkett und Eis diskutiert, sondern auch über die sommerlichen Freizeitaktivitäten eines LeBron James (Basketball) und auf welcher Urlaubsinsel sich Patrick Mahomes (American Football) gerade befindet.
Dementsprechend glücklich wird der Fußball-Weltverband FIFA sein, wie die ersten beiden Turnierwochen der Weltmeisterschaft in Nordamerika verlaufen sind. Die Superstars liefern nämlich so richtig ab.
Argentiniens Fußballheld Lionel Messi avancierte mit seinem Doppelpack nicht nur zum Österreich-Schreck, sondern führt mit insgesamt fünf Treffern die Torschützenliste an. Real-Madrid-Star Vinicius Jr. verhalf Brasilien mit fünf Scorerpunkten (vier Tore, ein Assist) zum ersten Platz in Gruppe C.
Und nach dem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo sorgte Altmeister Cristiano Ronaldo mit zwei Toren gegen Usbekistan für Aufatmen bei Portugal.
Zum ersten großen direkten Showdown zweier Superstars kommt es am Freitag (21 Uhr/Servus TV live) in Gruppe I. Erling Haaland und seine "rudernden" Norweger fordern das französische Weltklasse-Ensemble rund um Kylian Mbappe.
Wettrennen um die Krone
Mit zwei Toren pro Partie kann sich der Turnierstart von Mbappe sehen lassen. „Die Jagd ist eröffnet“, titelte L’Equipe bezüglich des Wettkampfs um die ewige WM-Torjägerkrone. Mbappe bilanziert nach insgesamt 16 WM-Spielen bei 16 Toren. Nur Messi (18) liegt vor dem Mittelstürmer der Équipe Tricolore.
Sturmtank Haaland bestreitet mit Norwegen seine erste WM, konnte mit vier Toren und einer Vorlage den hohen Erwartungen bisher gerecht werden.
Umso größer ist die Vorfreude vor dem Duell mit Mbappe. „Er ist ein unglaublicher Spieler, einer der besten der Welt“, sagte Haaland schon 2021 über den Franzosen.
Auf Klubebene trafen die beiden Ausnahmekönner vier Mal aufeinander (3:1-Siege für Mbappe). In ihren Länderfarben wird es das erste Aufeinandertreffen.
Beide Teams sind bereits für die K.-o.-Runde qualifiziert, nun es geht um Platz eins. Norwegen muss gewinnen, Frankreich genügt ein Remis.
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