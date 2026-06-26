Haaland gegen Mbappe im Duell: Die Stars leuchten am hellsten

In kaum einem Sportland ist die Faszination von Stars so groß wie in den USA. Bei täglichen Talkshows wird nicht nur über die aktuellsten Ergebnisse auf Rasen, Parkett und Eis diskutiert, sondern auch über die sommerlichen Freizeitaktivitäten eines LeBron James (Basketball) und auf welcher Urlaubsinsel sich Patrick Mahomes (American Football) gerade befindet.

Dementsprechend glücklich wird der Fußball-Weltverband FIFA sein, wie die ersten beiden Turnierwochen der Weltmeisterschaft in Nordamerika verlaufen sind. Die Superstars liefern nämlich so richtig ab.

Argentiniens Fußballheld Lionel Messi avancierte mit seinem Doppelpack nicht nur zum Österreich-Schreck, sondern führt mit insgesamt fünf Treffern die Torschützenliste an. Real-Madrid-Star Vinicius Jr. verhalf Brasilien mit fünf Scorerpunkten (vier Tore, ein Assist) zum ersten Platz in Gruppe C.