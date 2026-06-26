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Fußball-WM 2026

Deutlicher Sieg gegen Irak: Senegal gewinnt erstmals bei dieser WM

Der Senegal gewinnt zum ersten Mal bei dieser WM. Der Irak wird mit 5:0 besiegt, die Chancen auf den Einzug in die K.-o.-Phase bleiben somit am Leben.
26.06.2026, 23:05

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FIFA World Cup 2026 - Group I - Senegal v Iraq

Der Senegal hat sich am Freitag bei der Fußball-WM 2026 in der Gruppe I mit einem 5:0 gegen den Irak in Toronto den dritten Rang gesichert. Der Kantersieg sollte die Westafrikaner auch mit drei Punkten und einem Torverhältnis von +2 ins Sechzehntelfinale befördern, das klärt sich aber erst nach den restlichen Vorrundenspielen. 

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Der als Außenseiter angetretene Irak muss hingegen als Gruppenletzter wie auch schon bei seiner WM-Premiere 1986 punktelos die Heimreise antreten.

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Die Partie begann für den Senegal mit einem frühen Treffer und einem Ausschluss auf der Gegenseite ideal. Habib Diarra fälschte den Ball bereits in der vierten Minute nach einem Eckball ins Tor ab. Wenig später sah Rebin Sulaka wegen einer Notbremse an Sadio Mane nach VAR-Intervention die Rote Karte. 

Tor-Feuerwerk nach der Pause

Trotz Überzahl lief es für den Viertelfinalisten von 2002 bis zur Pause ziemlich holprig weiter, Torgefahr entstand gegen die wacker verteidigenden Iraker nur selten.

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Bald nach Wiederbeginn ging es dann aber Schlag auf Schlag. Ismailia Sarr (56.) und der eingewechselte Pape Gueye (59., 71.) mit einem sehenswerten Doppelpack erhöhten auf 4:0. Den fünften Treffer gegen die mittlerweile hilflosen Iraker erzielte Iliman Ndiaye (82.). Dank des klaren Erfolges nach den Niederlagen gegen Frankreich und Norwegen kann der Senegal bei seiner vierten WM-Teilnahme zum dritten Mal die K.o.-Phase erreichen.

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kurier.at, pres  |   |  Aktualisiert vor 14 Minuten

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