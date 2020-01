Noch vor dem Abflug verpflichtet: Ercan Kara ist Rapidler

So wie bei Aliou Badji verhandelte Zoran Barisic auch beim neuen Rapid-Stürmer gründlich. Am Freitag, den 17. Jänner hatte der KURIER vom Interesse der Hütteldorfer an Ercan Kara berichtet. Sportdirektor Barisic gab zehn Tage lang nur einen Satz dazu ab: "Kein Kommentar."

Im Hintergrund wurden mit dem 24-jährigen Wiener und Zweitligist Horn alle Details geklärt. Am Montag wurde der Transfer offiziell, Kara hat einen Vertrag über zweieinhalb Jahre bis Sommer 2022 unterschrieben und reist gleich mit ins Trainingslager.

Ursprünglich wurde über eine Ablöse von rund 200.000 Euro verhandelt.