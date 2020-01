Kühbauer nimmt seine gesamte Rasselbande in die Türkei mit

Diese Vorbereitung werden die Rapidler länger nicht vergessen: Noch intensiver als bisher wird für die Frühjahrssaison geübt. „Die Jungs sind schon müde, aber wir achten genau darauf, dass es keinem zu viel wird“, erklärt Didi Kühbauer. Deswegen schont der Trainer in Tests wie am Samstag gegen den FAC angeschlagene oder kränkliche Spieler.

Gegen den Zweitligisten tat sich Rapid lange schwer, in der Schlussphase glich Rapid zum 2:2 aus. Dejan Ljubicic wurde nach einer Verletzung noch geschont: "Aber er ist wieder fit."

Am Montag folgt die Abreise in das Trainingslager in der Türkei. Kühbauers ausdrücklicher Wunsch war es, so viele Talente wie möglich mitnehmen zu können. „Wir planen mit 24 Feldspielern und vier Torhütern“, sagt der Trainer, der mit 28 Mann (fast) seine gesamte Rasselbande mitnehmen kann.