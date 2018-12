Noch kein besinnlicher Advent für die Wiener Austria

Gedanken. Die macht sich auch die Austria-Führung über den sportlichen Zustand der Mannschaft, der nur allzu unerklärlich erscheint. Von einem ernüchternden Rückschlag spricht Sportdirektor Ralf Muhr, wenn er an das 1:2 in Mattersburg denkt. „Es geht vor allem darum, wie wir uns präsentiert haben.“ Die Austria gleicht in dieser Saison einem fließenden Gewässer, das gemächlich vor sich hin plätschert. Kein kompletter Stillstand zwar, aber auch nicht mitreißend. „Wir vermitteln nicht unbedingt Leidenschaft“, gibt Muhr zu, verweist aber drauf, dass es sich dabei nicht um eine Willenssache handelt, die Lösung auch nicht im körperlichen Bereich zu finden sei.

Wo dann? Es liegt scheinbar an der Umsetzung eines Plan. Der ist beim Trainerteam vorhanden, wird aber entweder nicht gut verstanden oder suboptimal vermittelt. „So schwierig ist der Plan nicht“, meint Muhr. Fehler werden perfekt analysiert, in Folge aber nicht ausreichend abgestellt.