Niederlage in Zypern besiegelte Europacup-Aus der Austria

Es begann schön. Der mit dem 5:1-Erfolg aus Mattersburg mitgebrachte Aufschwung wurde mit einem starken Beginn auch bei Apollon Limassol fortgesetzt. Am Ende folgte statt Spielrausch Katerstimmung. Nach dem 1:2 im Hinspiel verlor die Austria auch auf Zypern und damit die Berechtigung in Europa weiterspielen. Die 1:3-Niederlage brachte das Aus in der 3. Qualifikationsrunde. Und damit keinen erhofften Geldsegen, ein Einzug in die Gruppenphase hätte (bei einem weiteren erfolgreichen K.o.-Duell) 2,9 Millionen Euro Startgeld gebracht – und dies ohne Erfolgsprämien.