"Nationales Juwel": NFL-Star hilft Japanern beim Aufräumen

Dass die japanischen Fans für ihre Ordentlichkeit bekannt sind, haben sie bei Weltmeisterschaften mehrfach bewiesen, etwa bei den 2018 in Russland oder 2022 in Katar. Und auch beim Gruppe-F-Auftakt gegen die Niederlande (2:2 nach spätem Ausgleich durch Ex-Glasner-Spieler Daichi Kamada) zeigten sich die Anhänger der "Samurai Blue" in bester Manier. Nach den Spielen wurde das Dallas Stadion nicht vorzeitig verlassen, sondern erst die Müllsäcke ausgepackt.

So zogen die Fans Sitzreihe für Sitzreihe durch das Stadion und sammelten jedes noch so kleine Stück auf. Auch ein Rollstuhlfahrer war dieser "Pflicht" nicht entbunden. Die Japaner waren allerdings nicht alleine, denn es gab prominente Unterstützung: Jameis Winston, der bei der WM als Experte des TV-Senders FOX im Einsatz ist, beteiligte sich an der Aufräumaktion. Der 32-jährige Winston, der für die NFL-Franchise New York Giants spielt, streifte sich ein Japan-Trikot mit der Nummer 4 über und füllte Müllsack um Müllsack.

Social Media "feiert" Japan In den sozialen Netzwerken fand nicht nur die Winston-Teilnahme Anklang, ein User schrieb: "Jameis ist ein nationales Juwel", sondern auch die Japaner erhielten Lobpreisungen. Ein User schrieb etwa: "Wenn bloß unsere Gesellschaft von der Menschlichkeit und dem Respekt, der in der japanischen Kultur verankert ist, lernen könnte." Ein anderer ergänzte: "Du musst Jameis einfach lieben. Er ist sich keiner Arbeit zu schaden. Er ist Mann des Volkes." Einen Seitenhieb gegen Winstons Sportheimat New York gab es ebenfalls. Am Samstagabend feierten die Fans ausgelassen den NBA-Titel der New York Knicks. Neben reichlich Party gab es allerdings auch Zerstörung. "Japanische Fans räumen auf. Knicks-Fans zerstören und verbrennen. Was ein Unterschied", schreibt ein User.