Später Ausgleich: Niederlande muss sich gegen Japan mit Remis begnügen

Die Niederlande und die Fußball-WM, das ist eine leidige Geschichte. Noch vor jedem Turnier galt Alarmstufe Oranje und der Europameister von 1988 wurde in den Rang des Geheimfavoriten gehoben. Der ersehnte WM-Titel blieb den Niederlanden bislang aber bei drei Finalteilnahmen (1974, 1978, 2010) verwehrt. Niederlande: Dämpfer zum WM-Auftakt Der erste Auftritt bei dieser Weltmeisterschaft verlief für die Niederländer alles andere als plangemäß: Das Team von Ronald Koeman startete mit einem 2:2 gegen Japan ins Turnier und erlitt zum Beginn gleich einen richtigen Dämpfer.

Die Niederlande wurden von den disziplinierten und lauffreudigen Japanern extrem gefordert und hatten große Mühe, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit gingen die Niederländer kurz nach der Pause in Führung: Abwehrchef Van Dijk bugsierte einen Kopfball zielsicher über die Linie – 1:0 (51.). Ex-LASK-Spieler trifft zum Ausgleich Der Führungstreffer war freilich nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Die Japaner zeigten sich unbeeindruckt und meldeten sich schon wenige Minuten später zurück. Der ehemalige LASK-Legionär Keito Nakamura traf mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zum verdienten 1:1 (57.).

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © IMAGN IMAGES via Reuters/TIM HEITMAN Ex-Lask-Spieler Nakamura jubelt über den Ausgleich

In dieser Phase der Partie legten beide Teams den Sicherheitsgurt ab und es ging hin und her. Eine starke Einzelaktion von Summerville bescherte den Niederländern die neuerliche Führung: Der Offensivmann von West Ham schlenzte den Ball elegant zum 2:1 ins Eck – (64.). Japan trifft nach Standardsituation Die Japaner ließen sich aber nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil: Im Finish präsentierte sich das Team aus Japan deutlich agiler und mobilisierte noch einmal die letzten Kraftreserven: Dieser späte Energieanfall wurde dann kurz vor dem Schlusspfiff auch mit dem hochverdienten Ausgleich belohnt. Nach einer Standardsituation war Kamada zur Stelle und erzielte für die Japaner das 2:2 (89.). Die Niederlande wurden für ihre Passivität bestraft. In dieser Verfassung ist dieses Team auch kein Geheimfavorit auf den Titel.