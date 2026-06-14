Die Knicks sind NBA-Champion: "Das ist verrückt"
"Knicks in 5": Das war der Tenor bei den Fans in der Finalserie zwischen den San Antonio Spurs und dem neuen NBA-Champion New York Knicks.
Am Samstag (Lokalzeit) war es für die Knicks rund um Superstar Jalen Brunson, der 45 Punkte erzielte, so weit: Nach einem 94:90-Sieg im Frost Bank Center, der Heimat der Spurs, stemmten die New Yorker erstmals seit 53 Jahren die "Larry O’Brien Championship Trophy" in die Höhe. Zugleich avanciert die Mannschaft von Head Coach Mike Brown zum ersten Team überhaupt, das in derselben Saison sowohl den „NBA Cup“ als auch die Meisterschaft gewinnt.
"Elektrisierende Stimmung"
"Wir haben gerade die NBA-Finals gewonnen", jubelt ein Knicks-Fan lautstark. "Das ist verrückt." Ein anderer Fan ergänzt: "Es wird wohl eine Weile dauern, um von diesem Hoch wieder runterzukommen. Alle sind unfassbar aufgeregt, es ist eine großartige Atmosphäre."
Eine Mutter kann es zusammen mit ihrem Sohn kaum fassen: "Es ist unglaublich. (Jalen) Brunson, oh mein Gott. Alle Spieler waren unglaublich. Wir haben es geschafft, alle haben daran geglaubt. Wir haben es nach Hause gebracht."
New York befand sich in den Nachtstunden im Ausnahmezustand. Eine "elektrisierende Stimmung" durchschoss die Straßen jener Stadt, die ohnehin "nie schläft". In der Feiernacht seien "alle Nachbarn, alle Knicks-Fans", war sich ein Fan sicher.
Es wird mit der Polizei gefeiert
Die Freude der Fans im "Big Apple" machte vor niemandem halt, auch nicht vor der örtlichen Polizei. So gab es etwa ein gemeinsames Feiern im Stadtteil West Village. Der Titel der Knicks habe "die Stadt vereint", berichtete NBC-Reporter Chris Glorioso.
Kein Stein blieb auf dem anderen, Feuerwerke wurden gezündet, die Straßen waren voller Menschen. Die Feuerleitern an den Häusern wurden kurzerhand zu Sitz- und Stehgelegenheiten umfunktioniert.
Die Party wird in der neuen Woche weitergehen. Bürgermeister Zohran Mamdani verkündete bereits, dass es am Donnerstag eine Parade in Manhattan geben wird.
Meister-Fanshirts zu kaufen
Die Kult-Rap-Gruppe "Wu-Tang Clan", die in der Halbzeit des vierten Spiels auftrat, nimmt das historische Ereignis zum Anlass, eigenes Merchandise in den Handel zu bringen. Ab sofort sind Shirts erhältlich, die sowohl das Logo der Band als auch den Gesamtsieg der Knicks zeigen.
"Bestes Gefühl"
Wie viel der Titel der Stadt und den Bewohnern bedeutet, zeigt auch ESPN-Experte Stephen A. Smith. Der Knicks-Fan erlebte 1973 im Alter von fünf Jahren den bislang letzten Titel, fünf Dekaden später darf er nochmals feiern.
"Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es waren 53 lange Jahre. Es gab so viele Momente des Elends, die wir als Knicks-Fans aushalten mussten. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Alles, was schieflaufen konnte, ist in all den Jahren schiefgelaufen. Es ist das beste Gefühl, das ich jemals hatte, während ich über Sport berichte."
Wie sehr die Stadt New York diesen Titel herbeigesehnt hat, zeigt sich auch in den ligaübergreifenden Reaktionen. So gratulierten unter anderem die Yankees (MLB) sowie die beiden NHL-Teams Islanders und Rangers. NBA-Lokalrivale Brooklyn Nets enthielt sich bislang eines Postings in den sozialen Medien.
Ekstase bei den Fans.
Auch am Time Square ist einiges los.
In einer Bar feuern Fans ihre Knicks zusammen an.
Auf den Straßen achtet die Polizei auf die Fans.
Überall ist Partystimmung.
Freude, Jubel und Geschrei: Für die Knicks endet eine lange Durststrecke.
Auch ein Schulbus dient als Partybühne.
Die Stadt ist im Ausnahmezustand.
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