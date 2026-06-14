Die Knicks sind NBA-Champion: "Das ist verrückt"

"Knicks in 5": Das war der Tenor bei den Fans in der Finalserie zwischen den San Antonio Spurs und dem neuen NBA-Champion New York Knicks.

Am Samstag (Lokalzeit) war es für die Knicks rund um Superstar Jalen Brunson, der 45 Punkte erzielte, so weit: Nach einem 94:90-Sieg im Frost Bank Center, der Heimat der Spurs, stemmten die New Yorker erstmals seit 53 Jahren die "Larry O’Brien Championship Trophy" in die Höhe. Zugleich avanciert die Mannschaft von Head Coach Mike Brown zum ersten Team überhaupt, das in derselben Saison sowohl den „NBA Cup“ als auch die Meisterschaft gewinnt.

"Elektrisierende Stimmung"

"Wir haben gerade die NBA-Finals gewonnen", jubelt ein Knicks-Fan lautstark. "Das ist verrückt." Ein anderer Fan ergänzt: "Es wird wohl eine Weile dauern, um von diesem Hoch wieder runterzukommen. Alle sind unfassbar aufgeregt, es ist eine großartige Atmosphäre."

Eine Mutter kann es zusammen mit ihrem Sohn kaum fassen: "Es ist unglaublich. (Jalen) Brunson, oh mein Gott. Alle Spieler waren unglaublich. Wir haben es geschafft, alle haben daran geglaubt. Wir haben es nach Hause gebracht."

New York befand sich in den Nachtstunden im Ausnahmezustand. Eine "elektrisierende Stimmung" durchschoss die Straßen jener Stadt, die ohnehin "nie schläft". In der Feiernacht seien "alle Nachbarn, alle Knicks-Fans", war sich ein Fan sicher.