Neymars mutmaßliches Vergewaltigungsopfer wurde angezeigt

In einem Interview mit dem Fernsehsender SBT hatte Trindade gesagt: "Die Polizei ist käuflich, oder? Oder bin ich verrückt?" Trindade hatte den brasilianischen Nationalspieler Neymar vom französischen Meister Paris St. Germain am 31. Mai angezeigt. Sie wirft ihm vor, sie Mitte Mai in einem Hotel in Paris vergewaltigt zu haben.