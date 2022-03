Neuzugänge verpflichten: Druck für die Vienna zum Ostliga-Start

Tomas Simkovic (34 Jahre, zuletzt Riga), Lukas Grozurek (30 Jahre, zuletzt Batumi, Georgien), Stephan Auer (31 Jahre, zuletzt bei der Admira), Deni Alar (32 Jahre, St. Pölten). Die Vienna hat im Winter vier gestandene Spieler geholt. Sie verstärken den Kader, in dem mit Lukse, Wostry, Konrad, Toth, Lenko und den Luxbacher-Brüdern ohnehin schon etliche ehemalige Bundesliga-Profis standen.

Weil es in der Regionalliga Ost eine Nachwuchsspielerregel gibt (vier Spieler, die nach dem 1. 1. 1999 geboren sind, müssen auf dem Spielbericht stehen, davon einer in der Startelf), wird Trainer Alexander Zellhofer wohl den einen oder anderen Star auf die Tribüne setzen müssen. Markus Katzer, der sportliche Leiter, sieht das Konfliktpotenzial dabei nicht so groß. „Jeder Spieler kennt die Umstände, jeder muss sich anstrengen, dass er unter die ersten elf kommt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft.“