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Neuseeland gegen Belgien live: So steht es beim WM-Spiel
Belgien hat die hohen Erwartungen bei der Fußball-WM 2026 bislang noch nicht erfüllt. Gegen Neuseeland (5 Uhr/ live ORF) muss ein Sieg her.
Neuseeland geht als Tabellenletzter der Gruppe G in den abschließenden Spieltag der Fußball-WM 2026. Die Mannschaft um Social-Media-Phänomen Tim Payne spielte gegen den Iran unentschieden und verlor gegen Ägypten. Mit einem Überraschungssieg gegen die Roten Teufel (5 Uhr/ live ORF) ist das Erreichen der K.o.-Phase aber nach wie vor möglich.
Die Mannschaft um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku enttäuschte bislang. Ein 1:1 gegen Ägypten und ein 0:0 gegen den Iran - das sind nicht die Ansprüche von Belgien. Gegen Neuseeland erwartet nun jeder einen Sieg. Der würde Belgien sicher ins Sechzehntelfinale bringen. Doch die Offensive muss unbedingt zulegen.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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