Neuseeland gegen Belgien live: So steht es beim WM-Spiel

Neuseeland geht als Tabellenletzter der Gruppe G in den abschließenden Spieltag der Fußball-WM 2026. Die Mannschaft um Social-Media-Phänomen Tim Payne spielte gegen den Iran unentschieden und verlor gegen Ägypten. Mit einem Überraschungssieg gegen die Roten Teufel (5 Uhr/ live ORF) ist das Erreichen der K.o.-Phase aber nach wie vor möglich.

Die Mannschaft um Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku enttäuschte bislang. Ein 1:1 gegen Ägypten und ein 0:0 gegen den Iran - das sind nicht die Ansprüche von Belgien. Gegen Neuseeland erwartet nun jeder einen Sieg. Der würde Belgien sicher ins Sechzehntelfinale bringen. Doch die Offensive muss unbedingt zulegen.