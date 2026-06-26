Uruguay gegen Spanien live: So steht es beim WM-Spiel

Nach den beiden Enttäuschungen gegen Saudi-Arabien (1:1) und Kap Verde (2:2) steht Uruguay mit dem Rücken zur Wand: Nur ein Sieg gegen den Titelfavoriten Spanien (2 Uhr/ live ORF) würde ein Weiterkommen bei der Fußball-WM 2026 garantieren. Nur wie soll das nach den bisherigen Leistungen gelingen?

Nach dem klaren Sieg gegen Saudi-Arabien ist Spanien im Flow - und will da auch bleiben. Trainer Luis de la Fuente hatte bereits angekündigt, dass Jungstar Lamine Yamal nun fit für 90 Minuten sei. Spanien möchte Gruppensieger werden, um ein Duell mit Weltmeister Argentinien in der Zwischenrunde zu vermeiden.