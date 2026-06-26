Kap Verde gegen Saudi-Arabien live: So steht es beim WM-Spiel

Es wäre die größte Überraschung dieses Turniers: Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme hat der Außenseiter Kap Verde eine realistische Chance, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Möglich ist sogar Platz zwei in der Gruppe und damit ein Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien. „Wir wollen Geschichte schreiben“, sagt Trainer Bubista. Sein Team überzeugte in beiden Spielen gegen die Ex-Weltmeister Spanien (0:0) und Uruguay (2:2). Saudi-Arabien ist auf dem Papier der bisher machbarste Gegner.

Beim 0:4 gegen Spanien war Saudi-Arabien deutlich unterlegen, hat aber gar nicht so viel falsch gemacht. Im abschließenden Gruppenspiel (2 Uhr/ live ServusTV) der Fußball-WM 2026 muss aber unbedingt ein Sieg her, um die Chance auf die K.o.-Runde zu wahren. Abhängig vom Parallelspiel könnte ein Sieg sogar zu Platz zwei reichen und damit sicher für den ersten Einzug in die zweite Turnierphase seit 1994.