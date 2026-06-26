Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Fußball-WM 2026

Kap Verde gegen Saudi-Arabien live: So steht es beim WM-Spiel

Im Spiel zwischen Kap Verde und Saudi-Arabien (2 Uhr/ live ORF) geht es für beide Länder noch um den Aufstieg in die K.-o.-Phase.
27.06.2026, 01:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FOI-SOC-SPO-WCS-URUGUAY-V-CABO-VERDE:-GROUP-H-FIFA-WORLD-CUP-2

Es wäre die größte Überraschung dieses Turniers: Gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme hat der Außenseiter Kap Verde eine realistische Chance, sich für die K.o.-Runde zu qualifizieren. Möglich ist sogar Platz zwei in der Gruppe und damit ein Spiel gegen Titelverteidiger Argentinien. „Wir wollen Geschichte schreiben“, sagt Trainer Bubista. Sein Team überzeugte in beiden Spielen gegen die Ex-Weltmeister Spanien (0:0) und Uruguay (2:2). Saudi-Arabien ist auf dem Papier der bisher machbarste Gegner.

Beim 0:4 gegen Spanien war Saudi-Arabien deutlich unterlegen, hat aber gar nicht so viel falsch gemacht. Im abschließenden Gruppenspiel (2 Uhr/ live ServusTV) der Fußball-WM 2026 muss aber unbedingt ein Sieg her, um die Chance auf die K.o.-Runde zu wahren. Abhängig vom Parallelspiel könnte ein Sieg sogar zu Platz zwei reichen und damit sicher für den ersten Einzug in die zweite Turnierphase seit 1994.

Abgekartetes Spiel? Wie die FIFA Saudi-Arabien den Weg zur WM 2034 ebnete

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

Zu den neuesten Meldungen der Fußball-WM
Fußball-WM Saudi-Arabien
kurier.at, pres  | 

Kommentare