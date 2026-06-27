Ägypten gegen Iran live: So steht es beim WM-Spiel

Die Begegnung von Ägypten gegen den Iran (5 Uhr/ live ServusTV) steht auch deshalb im Fokus, weil sie in Seattle als „Pride Match“ (Spiel zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft) ausgerufen wurde. Beide Nationen haben dagegen protestiert - erfolglos. Sportlich sieht es für Ägypten gut aus. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah führt die Tabelle der Gruppe G vor dem letzten Spieltag mit vier Punkten an.

Für den Iran ist es komplizierter. Die Mannschaft hat sich - auch angesichts der komplizierten politischen und logistischen Lage - bisher zwar gut verkauft und keine der beiden Partien bei der Fußball-WM 2026 verloren. Ein Sieg würde das Weiterkommen sichern. Ansonsten hängt es womöglich auch vom Parallelspiel ab.