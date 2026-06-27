Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
LIVE
Fußball-WM 2026

Ägypten gegen Iran live: So steht es beim WM-Spiel

Mit viel Spannung wird auf das Duell Ägypten gegen Iran (5 Uhr/ live ServusTV) geblickt. Das Spiel wurde nämlich als „Pride-Match“ ausgerufen - das sorgte für Proteste.
27.06.2026, 04:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

FOI-SOC-SPO-WCS-NEW-ZEALAND-V-EGYPT:-GROUP-G-FIFA-WORLD-CUP-20

Die Begegnung von Ägypten gegen den Iran (5 Uhr/ live ServusTV) steht auch deshalb im Fokus, weil sie in Seattle als „Pride Match“ (Spiel zur Feier der LGBTQI+-Gemeinschaft) ausgerufen wurde. Beide Nationen haben dagegen protestiert - erfolglos. Sportlich sieht es für Ägypten gut aus. Die Mannschaft um Superstar Mohamed Salah führt die Tabelle der Gruppe G vor dem letzten Spieltag mit vier Punkten an.

Für den Iran ist es komplizierter. Die Mannschaft hat sich - auch angesichts der komplizierten politischen und logistischen Lage - bisher zwar gut verkauft und keine der beiden Partien bei der Fußball-WM 2026 verloren. Ein Sieg würde das Weiterkommen sichern. Ansonsten hängt es womöglich auch vom Parallelspiel ab.

Match 63 im Namen der Vielfalt: FIFA erlaubt Regenbogen-Flaggen

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

Zu den neuesten Meldungen der Fußball-WM
Fußball-WM Ägypten Iran
kurier.at, pres  | 

Kommentare