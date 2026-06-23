WM-Abreise wegen Geburt des Kindes: Größer als Fußball

Jeremy Doku ist wieder in Seattle. Der belgische Offensivspieler hatte am Sonntag gegen den Iran gefehlt – offiziell wegen Krankheit.

Am Montag kam er in London an. Er begleitete dort seine Frau bei der Geburt des gemeinsamen ersten Sohnes, Praise. Vielerseits gab es Unterstützung für den 23-jährigen Fußballprofi. Doch auch Kritik wurde laut, er würde sein Team im Stich lassen. Für große Empörung sorgte die Aussage der französischen TV-Kommentatorin France Pierron vom Sender L’Équipe. Sie argumentierte, eine WM sei ein einmaliges Erlebnis, und bezeichnete eine Geburt als „widerlichen Moment“, bei dem Väter „komplett nutzlos“ seien.

Dass Doku für die Reise kritisiert wurde, wirkt aus heutiger Sicht befremdlich. Denn er hat sich genau so verhalten, wie es sich viele Menschen von einem verantwortungsvollen Vater wünschen würden. Während Fußballerinnen für Regelungen kämpfen, die ihnen ermöglichen, während der Karriere ein Kind zu bekommen.