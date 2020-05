Neulengbach im CL-Viertelfinale

Neulengbach hat am Donnerstag wieder ein Kapitel Fußball-Geschichte geschrieben. Zum ersten Mal schafften es die Niederösterreicherinnen ins Viertelfinale der Champions League. Nachdem 3:0-Sieg in der Türkei fixierte der Rekordmeister mit einem weiteren 3:0 zuhause den Aufstieg gegen den türkischen Meister Konak Belediyesi. Die 920 Zuschauer, die trotzfeucht-kaltem Wetter ins Wienerwaldstadion gekommen waren, bekamen gleich zu Beginn gute Chancen der Neulengbacherinnen zu sehen.



Immer wieder liefen die Angriffe über die rechte Seite und Kapitänin Burger. Für die Führung sorgte dann aber eine andere Teamspielerin: Marlies Hanschitz (32.). Je länger das Spiel dauerte, desto mehr verlagerte sich das Geschehen vor das türkische Tor. Alexandra Biroova erzielte nach schönem Zuspiel von Burger das 2:0 (63.). Das letzte Tor des Abend machte die Kapitänin dann selbst (76.).



„Das war kein gutes Spiel“, sagte Neulengbach-Trainer Johannes Uhlig. „Aber der Aufstieg ins Viertelfinale ist ein grandioser Erfolg.“



Neben Neulengbach haben sich Barcelona, Birmingham City, Arsenal, Wolfsburg, Torres Calcio, Tyresö und Potsdam qualifiziert. Die Viertelfinal-Auslosung findet am 21. November statt.