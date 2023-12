Neues Stadion für den GAK? Jetzt werden Standorte im Süden geprüft

Die Vertreter der ÖVP und des Grazer Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG) teilten am Dienstag ihren Rückzug aus dem Stadionausschuss mit. Es werde nichts Handfestes auf den Boden gebracht, wurde kritisiert. „Wir werden erst wieder teilnehmen, wenn substanzielle Fakten von Seiten der Koalition auf den Tisch kommen“, hielt VP-Geschäftsführer Markus Huber fest. „Das Scheitern gipfelt nun in der Absage von Stadtrat Manfred Eber für den Bau der geplanten Nachwuchsakademien von Sturm und GAK.“

Enttäuschung bei KFG-Klubobmann

Auch KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini zeigte sich über die bisherigen Sitzungen des Stadionausschusses enttäuscht: „Nach mittlerweile drei Ausschussterminen wird auch für den letzten Optimisten deutlich erkennbar, dass die angekündigte Zwei-Stadien-Lösung in absehbarer Zeit und von dieser Rot-Rot-Grünen-Stadtregierung nicht realisiert werden wird“, blickte Pascuttini in die Zukunft. Auch die KFG wolle einem nächsten Ausschusstermin erst dann wieder beiwohnen, „wenn wirklich etwas Konkretes am Tisch liegt“.

Der GAK ist mittlerweile von seiner langjährigen Forderung eines Standortes im Norden der Stadt abgerückt. Findet sich für den Zweitliga-Tabellenführer ein geeigneter Platz für einen Neubau, wäre auch der Weg für den Lokalrivalen frei. Sturm Graz will das derzeit mit dem GAK geteilte Stadion in Liebenau der Stadt Graz abkaufen, um das alleinige Nutzungs- und Vermarktungsrecht zu besitzen. Beim österreichischen Vizemeister und Cupsieger ortet man seit Jahren einen Wettbewerbsnachteil in infrastruktureller Hinsicht.