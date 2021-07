Rapid präsentiert das neue Auswärtstrikot

Die Hütteldorfer haben am Sonntag im Rahmen des Tages der offenen Tür das Auswärtstrikot für die kommende Saison vorgestellt. Rapid wird auswärts in einem schlichten Rot und Blau spielen, wobei vor allem ein helleres Rot heraussticht. Anders als noch in der Saison 2020/21, wird man mit dem neuen Hersteller Puma in der Fremde in den Gründungsfarben nicht in Längsstreifen, sondern diagonal getrennt auftreten.