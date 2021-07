Erstes Spiel ohne Beschränkungen: Große Erleichterung bei Rapid spürbar

Man merkte eine gewisse Erleichterung und Vorfreude. Am Samstagabend fand das erste Fußballmatch seit mehr als einem Jahr ohne Zuschauerbeschränkungen im Allianz Stadion von Rapid statt. 7.500 Zuschauer folgten dem Ruf der Hütteldorfer und sahen einen 1:0-Erfolg im internationalen Testspiel gegen den FC Kopenhagen.

Schon vor dem Stadion versammelten sich zahlreiche Gruppen. Teils sahen sich die Leute mehr als ein Jahr nicht mehr. "Ich glaub' das is mein erstes Bier mitm Georg seit zwei Jahren", sagte ein Rapid-Fan der sich gerade beim nahegelegenen Supermarkt vier Dosen Bier gekauft hatte und mit seinem Kumpel anstieß.

Am Weg ins Stadion wurde penibel kontrolliert. Die 3-G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet, war natürlich auch in Hütteldorf das Gebot der Stunde. Spätestens wenn man auf den Rängen angekommen war, merkte man die Freude über etwas eigentlich so banales. Gemeinsam mit Gleichgesinnten ein Fußballspiel zu schauen.