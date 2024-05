Nervenschlacht im Ländle: Lustenau lässt Altach zittern

„Wir schauen nur auf uns“, hatte Altach -Trainer Joachim Standfest vor dem Heimspiel gegen den WAC verkündet. Aber natürlich haben sie auch in Altach mitbekommen, dass sich Schlusslicht Lustenau noch nicht aufgegeben hat und nach dem 2:0-Sensationssieg gegen die Austria wieder vom Klassenerhalt träumt.

Am Samstag sind die Lustenauer Hoffnungen auf das Wunder weiter gestiegen. Altach, das für eine weitere Saison in der höchsten Liga nur ein Pünktchen braucht, unterlag dem WAC durch ein Tor von Ballo (18.) mit 0:1 – damit werden die letzten zwei Runden zur Nervenschlacht.

Die Altacher scheiterten wie so oft in dieser Saison mehr an ihrer schlechten Chancenverwertung. Nuhiu traf nur die Latte, Bähre traf freistehend vor dem Tor den Ball nicht richtig.