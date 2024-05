Ex-WSG-Abwehrchef bejubelt Aufstieg in die Eredivisie

Österreich hat in der nächsten Saison neben Gernot Trauner (Feyenoord) und Samuel Sahin-Radlinger (Almere) noch einen weiteren Legionär in der Eredivisie. Raffael Behonek fixierte mit Willem II durch ein 1:1 in Dordrecht vorzeitig den Aufstieg in die höchste niederländische Liga.