Die Wiener Austria blamiert sich in Lustenau

Zumindest theoretisch hat Austria Lustenau noch die Chance, in der kommenden Saison erstklassigen Fußball zu spielen. Nach dem dritten Sieg im 30. Meisterschaftsspiel ist das Team von Andreas Heraf rechnerisch noch nicht abgestiegen. Die Vorarlberger gewannen gegen die Wiener Austria völlig verdient mit 2:0 und müssen nun auf drei Niederlagen von Kontrahent Altach hoffen.

Erschreckend schwach und eher wie ein Absteiger präsentierte sich in der ersten Halbzeit die Austria aus Wien. Die Lustenauer waren aktiver. Eine erste Großchance vergab Cisse, der den Ball aus einem Meter Entfernung am Tor vorbei schob (8.). Dennoch gingen die Gastgeber in Führung. Bobzien ließ Plavotic mit einem Haken ins Leere rutschen und passte in die Mitte zu Grabher. Dessen Schuss wurde von Genouche nur abgefälscht und landete zum 1:0 im Tor (24.).