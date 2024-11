Nations League: Für Österreich geht es um den Gruppensieg, den Aufstieg und einen Rekord

Österreichs Fußballnationalteam kann mit einem Sieg im finalen Nations-League-Spiel am Sonntag (18 Uhr/live auf ORF1) in Wien gegen Slowenien nicht nur den Aufstieg in die Liga A fixieren, sondern auch Geschichte schreiben. Noch nie hat das ÖFB-A-Team neun Siege in einem Kalenderjahr gefeiert.

Teamchef Ralf Rangnick betont: „Wir nehmen gerne alle neune. Aber wir brauchen ohnehin den Sieg für den Aufstieg. Und mit einem Erfolg ins neue Jahr zu gehen, steht für uns über allem.“