Neue Gesichter, neue Formation? Der Teamchef auf Umwegen

Neun Monate ohne Länderspiel nehmen ein Ende. Norwegen empfängt in der Nations League Österreich (20.45 Uhr), es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit dem 20. November 2002, als die Skandinavier in Wien 1:0 gewannen. Für einige Österreicher ist es vor allem eine wiederholte Chance, in Abwesenheit der Stars Alaba und Arnautovic sowie der zuletzt zum Stamm zählenden Lazaro und Laimer Werbung in eigener Sache zu machen. Auf Grund der Ausfälle stellt sich für Franco Foda in erster Linie die Frage: