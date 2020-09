Eine Spurensuche: Warum Norwegen ein Spitzensportland ist

In Norwegens Hauptstadt Oslo gehört es zum alltäglichen Straßenbild, dass neben Büroangestellten auf dem Weg zur Arbeit Menschen mit Skiern an den Bushaltestellen stehen und einen Sprung hinauf zum Holmenkollen fahren. Christian Mitter war zwölf Jahre lang in Norwegen, von 2015 bis 2019 als Cheftrainer der norwegischen Alpinen. „Der Sport ist in der Gesellschaft fest verankert“, sagt der Steirer. „Es wird einfach sehr viel und bei jeder Gelegenheit gesportelt. Die Leute zieht es in der Freizeit in die Natur. Die sind total abgehärtet, Rausgehen ist cool. Es gibt kein Wetter, bei dem sie im Haus bleiben.“