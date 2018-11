Nations League: Die Bosnier gaben auf den Rängen den Ton an

Die Farben Blau und Gelb dominierten am Donnerstag den ganzen Tag lang Wien. Nein, nicht Niederösterreicher eroberten die Landeshauptstadt, auch hatten nicht die Vienna-Anhänger einen Betriebsausflug, vielmehr schlenderten bosnische Fans in ihren Landesfarben mit Trikots und Fahnen durch die Innenstadt. Viele sind freilich hierzulande ansässig (rund 90.000 bosnische Staatsbürger wohnen in Österreich) und hatten gestern gewissermaßen auch ein Heimspiel, unzählige kamen aber auch in Bussen aus Bosnien zum Spiel in den Wiener Prater.

Wer im Prater den Ton angab, wurde schon beim Aufwärmen klar. Österreichs Kicker wurden von den Gästefans gnadenlos ausgepfiffen, Dzeko und Co. dagegen frenetisch bejubelt.