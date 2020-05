Reifeprüfung für die Hoffnungsträger

Weil Kollers Idee vom Kick keine Spinnerei ist, bringt Österreich einen großen Trumpf – den Heimvorteil. Die Stimmung war bei Heimspielen in der abgelaufenen Qualifikation großartig. Anders als bei Testspielen außerhalb Wiens, standen Fans in der Hauptstadt voll hinter den Spielern. Bremen-Verteidiger Sebastian Prödl sagt: "In Wien haben wir ein Nationalteam-Publikum, das ist für uns ein wichtiger Rückhalt." Kapitän Christian Fuchs sieht es als Plus, "dass wir in der letzten Qualifikation daheim immer gut gespielt haben. Auch bei der Niederlage gegen Deutschland."