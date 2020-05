Publikumsliebling fordert Kultkicker

Wo ist er denn? Schon um 11.30 Uhr absolvierten die Schweden am Sonntag das Abschlusstraining. Eine halbe Stunde davor konnten die Journalisten ausgewählte Spieler interviewen. Ekdal, Isaksson, Durmaz, Hrgota durften vor die Kameras.

Kurz vor halbzwölf klickte es hektisch, die Fotografen hatten ihre Auslöser auf Dauerfeuer gestellt – er war aus dem Bauch des Stadions getreten.

Zlatan Ibrahimovic war endlich erschienen, die Schwenkbewegungen der Objektive verrieten seinen aktuellen Standort.

Zlatan Ibrahimovic ist der Star der Schweden. Die Diskussionen auf den Tribünen betreffen auch seinen Aufenthaltsort während des Spiels. Wird er ganz vorne in der Spitze spielen? Wird er sich tief ins Mittelfeld fallen lassen, um der engen Deckung auszuweichen? Unterm Strich aber sind sich alle Experten einig: Egal, welche taktische Finten Teamchef Erik Hamrén plant, Ibrahimovic spielt, was er will, darf spielen, was er will.

Dass Flügelspieler Nabil Bahoui wegen Adduktorenproblemen ausfällt, sei schade, der 23-Jährige gilt in der schwedischen Liga als Aufsteiger des Jahres. Dass ihn Routinier Hysen ersetzt, der in China kickt, ist Randnotiz.