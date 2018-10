Nationalteam: Mehr Überzeugung für den Endspurt

Der Grundtenor nach der Rückkehr am Flughafen Wien in den Morgenstunden: „Wir haben gegen ein gutes Team verloren“, lautete die kurze, aber auch sehr realistische Bilanz. Dänemark hatte ebenso wie Österreich einige Stammspieler vorgeben müssen, löste diese Situation jedoch besser als die Foda-Elf.

Nicht alle – wie zum Beispiel Schöpf oder Wimmer – nutzten im ÖFB-Team die erhaltene Chance. Rapid-Goalie Strebinger wiederum dürfte sich mit seiner guten Leistung beim Team-Debüt die Position als Nummer 2 hinter Lindner gesichert haben.

Foda kritisierte bei seinem Team die mangelnde Zielstrebigkeit, je näher man dem gegnerischen Tor kam. Die Dänen wirkten in ihren Vorstößen überzeugter von dem, was sie taten, während die durchaus gefälligen Aktionen der Österreicher meist vorzeitig ins Stocken gerieten, teilweise auch aus Mangel an Präzision.

Im November muss Österreich daheim Bosnien 2:0 schlagen, um das direkte Duell für sich zu entscheiden, wenige Tage später ist in Belfast gegen Nordirland ebenso ein Sieg vonnöten für Platz eins. Betrachtet man die aktuelle Statistik zur österreichischen Gefährlichkeit vor dem Tor – nur ein Treffer in den letzten drei Spielen – drängt sich die Frage auf, wer außer Marko Arnautovic für Volltreffer infrage kommt. Auch in Herning konnte man die gefährlichen Offensivaktionen an einer Hand abzählen, Schöpf hatte die beste Chance gleich zu Beginn, die eingetauschten Janko und Kainz fanden Möglichkeiten gegen Ende vor.