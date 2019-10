Nationalteam: Foda setzt auf bewährte Kräfte in der EM-Quali

Teamchef Franco Foda verzichtet vor den kommenden Aufgaben in der EM-Qualifikation auf Experimente und setzt auf bewährte Kräfte. Österreichs Nationalteam bestreitet die Spiele gegen Israel (10. Oktober/ Wien) und Slowenien (13. Oktober/ Ljubljana) lediglich ohne Peter Zulj. Der Anderlecht-Legionär wurde am Dienstag nicht in das 23-köpfige Aufgebot nominiert. Zum Zug kam dafür der beim LASK groß aufspielende Offensivakteur Thomas Goiginger, der sein Länderspieldebüt geben könnte.

Der zuletzt schon für den verletzten Xaver Schlager nachnominierte Louis Schaub ist wieder dabei. Sonstige Änderungen blieben nach dem 6:0 gegen Lettland und 0:0 in Polen aus. Damit fehlt auch weiterhin der vereinslose Ex-ÖFB-Stammgoalie Heinz Lindner. Neben Cican Stankovic wurden neuerlich Alexander Schlager und Pavao Pervan einberufen.