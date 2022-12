Nasser Al-Khelaifi: Vom Tennis-Exoten aus Katar zum Macht-Multi

Zu Silvester startet die Rallye Dakar. Nicht in Senegals Hauptstadt, sondern 5.800 Kilometer weit weg. In Saudi-Arabien, wo man’s mit Menschenrechten noch weniger genau nimmt als im 1.400 Kilometer entfernten Katar.

Muster siegte in St. Pöllten

Anders als in Katar geben Kritiker wegen des Motorsportspektakels bei den Saudis nicht Vollgas. Auch pudelte sich niemand medienwirksam auf, als der Deutsche Alexander Zverev in der Vorwoche beim Saudi-Turnier gegen Dominic Thiem antrat (und siegte). Letzterer hatte davor nach einem Trainingsaufenthalt in Dubai wissen lassen, dass die Fußball-WM niemals an Katar hätte vergeben werden dürfen. Den besten Tennisspieler unter den Fußball-Strippenziehern, Nasser Al-Khelaifi (49), vom Centre Court zu fegen, war Thiem (29) schon wegen des Altersunterschiedes nie vergönnt. Das hatte dafür Thomas Muster 1996 in St. Pölten locker gemacht – nicht ahnend, dass sein überforderter Gegner Al-Khelaifi einmal die teuersten Kicker der Welt plus Einfluss kaufen würde. Mit seinen insgesamt 16.200 in seiner Tennis-Karriere verdienten Dollar wäre ihm das nicht gelungen.