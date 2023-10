Nagelsmann lässt die Deutschen wieder vom Sommermärchen träumen

Er hatte Nagelsmann schon vor dessen Debüt als „Glücksfall“ bezeichnet. Nun befand Völler: „Es gab schon ein paar gute Ansätze. Das war eine gute Woche und eine gute Stimmung.“ Abgeschlossen wurde sie in Hartford vor 37.743 Zuschauern mit Toren von Kapitän Ilkay Gündogan, Torjäger Niclas Füllkrug und Jungstar Jamal Musiala nach dem Rückstand durch Christian Pulisic in einer noch offenen ersten Hälfte. „Wir haben verdient gewonnen. Wir waren fußballerisch sehr gut. Am meisten gefallen hat mir aber, dass wir ruhig geblieben sind nach dem 0:1, nicht hektisch geworden sind, nicht zusammengebrochen sind“, analysierte Nagelsmann nach seinem Debüt.