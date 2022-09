Nagelsmann: "Spüre Verantwortung, bin aber nicht für alles verantwortlich"

Der FC Bayern empfängt Bayer Leverkusen am Freitagabend zum Krisenduell. Rangieren die Gäste nach dem Fehlstart in die Saison aktuell auf Rang 15 weit hinter den eigenen Ansprüchen, befinden sich die Münchner nach vier erfolglosen Liga-Spielen am Stück im Krisenmodus. Nach der längsten Sieglosserie seit über 20 Jahren wurde auch die Kritik an Trainer Julian Nagelsmann größer.

Der 35-Jährige wollte die Länderspielpause zum Nachdenken nutzen. Nun meldete sich der Bayern-Coach angriffslustig zurück.