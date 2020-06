U-21-Teamspieler nach Partynacht suspendiert

Die verdiente 1:3-Heimniederlage der U-21 im EM-Qualifikationsspiel gegen Albanien am vergangenen Mittwoch war eine der größten Blamagen der letzten Jahre. Eine Woche danach hat der Selbstfaller Konsequenzen. Sechs Spieler werden aus dem U-21-Kader suspendiert, weil sie in der Nacht auf Dienstag das Teamcamp unerlaubt verlassen hatten. Daniel Offenbacher (Sturm), Christoph Martschinko ( Grödig) und Florian Neuhold (Altach) waren beim 1:3 sogar von Beginn an dabei, Thomas Murg ( Austria) wurde eingewechselt. Kevin Friesenbichler (Bayern Amateure) und Tormann Andreas Leitner ( Admira) sahen in Graz zu.