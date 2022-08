Historisch schlecht: Nächstes Debakel für Franco Foda und Zürich

Beim FC Zürich unter Trainer Franco Foda ist weiter der Wurm drin. Der Schweizer Meister verlor am Sonntag-Nachmittag sein Heimspiel gegen den FC Sion mit 0:3 und wartet nach vier Spieltagen weiter auf den ersten Liga-Sieg. Zudem steht die Foda-Elf noch ohne Treffer da, während man bereits neun Gegentore hinnehmen musste. Zürich hat damit in 100 Jahren Schweizer Fußball den schlechtesten Saisonstart eines Meisters hingelegt.

Ex-ÖFB-Teamchef Foda konnte mit den Zürichern in sechs Pflichtspielen überhaupt erst einmal jubeln. In der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League gelang am vergangenen Donnerstag in Linfield ein 2:0-Erfolg. Dem gegenüber stehen aber vier Niederlagen und zwei Unentschieden. Der Titelverteidiger prolongiert damit die Krise. Und findet sich in der Liga auf dem letzten Platz wieder.