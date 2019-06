Nächster Trainer-Abschied: Schmidt verlässt Mattersburg

Es vergeht kaum eine Woche, in der es in der heimischen Fußball-Bundesliga keinen Trainerwechsel gibt. Nachdem der SKN St. Pölten am gestrigen Samstag den Deutschen Alexander Schmidt als neuen Coach vermeldete, gibt es nun auch in Mattersburg einen Wechsel. Wie Sky Sport Austria berichtet, gehen der Verein und Trainer Klaus Schmidt ab sofort getrennte Wege.

Nach Sky-Informationen wird der bisherige sportliche Leiter der Akademie Burgenland, Franz Ponweiser, gemeinsam mit Markus Schmidt das neue Trainerteam bilden. Klaus Schmidt übernahm die Burgenländer erst vor dem sechsten Spieltag der zurückliegenden Saison. Die Mattersburger erreichten unter ihm das EL-Play-off, wo gegen Rapid Wien im Halbfinale das Aus kam.