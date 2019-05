Klaus Schmidt: "Wir haben arabische Verhältnisse"

Zur Person: Klaus Schmidt

Privat Der Steirer wurde am 21. Oktober 1967 geboren und lebt mit seiner Frau und den beiden Kindern in Aflenz bei Kapfenberg. Er studierte Sportwissenschaften und absolvierte im Anschluss eine Physiotherapeuten-Ausbildung. Als Kicker schaffte er es in die damalige zweithöchste Spielklasse bei GAK und LUV Graz.

Karriere im Fußball 1999 stieg er beim GAK als Physio ein und zum Co-Trainer auf. Dort blieb er bis 2007, als der GAK in Konkurs gegangen ist. Danach ging Schmidt als Co-Trainer mit Walter Schachner nach Kärnten. 2008 wurde er Co von Helmut Kraft in Wr. Neustadt. 2009 bis 2011 war er Co von Josef Hickersberger in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Bahrain. 2011 wurde er Cheftrainer in Kapfenberg, 2012 ging er zu Austria Salzburg in die Regionalliga, danach zu Innsbruck in die 2. Liga. Es folgte die Rettung von Blau-Weiß Linz. 2017 folgte sein Aufstieg in die höchste Spielklasse als Trainer von Altach, seit 2018 ist der 51-Jährige bei Mattersburg.