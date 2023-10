Nächster Rückschlag für U21-Team: Niederlage in Slowenien

Österreichs U21-Team erlitt in der Qualifikation für die EM 2025 den nächsten Rückschlag: Die Mannschaft von Trainer Werner Gregoritsch hat am Dienstag in Slowenien mit 0:1 verloren, das Goldtor erzielte Svit Seslar kurz nach der Pause (47.). In der Tabelle hält Österreich nach drei Partien bei nur vier Punkten und ist Dritter hinter Gruppenfavorit Frankreich und Slowenien, das mit einem Spiel mehr fünf Zähler Vorsprung hat.

Die neun Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten sind fix bei EM 2025 in der Slowakei, sechs weitere Gruppenzweite kämpfen im Play-off um drei weitere EM-Tickets.