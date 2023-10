Erfolgreiche EM-Quali: Rangnicks ÖFB-Vertrag vorzeitig verlängert

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick ist zumindest bis Ende Dezember 2025 an den ÖFB gebunden. Diese Vertragslaufzeit bestätigte Bernhard Neuhold, der Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH, am Dienstag in Baku der APA - Austria Presse Agentur. Rangnicks Kontrakt hat sich durch das Erreichen der EM 2024 mit dem 1:0 in Aserbaidschan vorzeitig bis nach Ende der WM-Qualifikation für 2026 verlängert. "Wir haben hier Planungssicherheit", betonte Neuhold.

