Bierdusche für Rangnick: So feiert Österreich die EM-Teilnahme

"Jetzt hat er ja auch einreisen dürfen. Gestern beim Abendessen haben wir das ja noch nicht einmal gewusst. Der Teammanager hat alles versucht, dass er nicht mitkommt", spielte Christoph Baumgartner mit einem breiten Grinsen auf die Visumproblematik beim Teamchef an. Dieser hatte am Sonntagabend auf dem Flughafen Baku vier Stunden auf die Einreise warten müssen, bis er mit einem Expressvisum ins Land durfte. Der Grund: Auf seinem ursprünglichen Visum war als Nationalität fälschlicherweise Österreich angegeben.

Beim ersten Lied, das nach der geschafften EM-Qualifikation in der Kabine angestimmt wurde, sang Rangnick dennoch nicht mit. Rainhard Fendrichs Klassiker "I am from Austria" war da zu hören - inbrünstig dargeboten von den Feierbiestern Wöber, Schlager und Co. Der Wahl-Österreicher Rangnick kam da gerade erst aus der Fan-Kurve zurück. Die mitgereisten Anhänger hatten lautstark gefordert: "Wir wollen den Teamchef sehen."